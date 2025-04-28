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«Ми цінуємо життя, а не паради»: Зеленський відповів на нове «перемир'я» Путіна

28 квітня 2025, 22:11

«Ми цінуємо життя, а не паради»: Зеленський відповів на нове «перемир'я» Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна ще 11 березня позитивно відповіла на американську пропозицію повної тиші. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ запропонував свій варіант – у двосторонньому порядку – Росії: припинити удари як мінімум по цивільних об'єктах.

«Запропонували також зробити повним та продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і лише тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає – що немає причин чекати на 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне та безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано та надійно – це те, що може дати основу реальній дипломатії», – зазначив президент.

Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін анонсував перемир'я на три дні.

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