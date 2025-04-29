На Дніпропетровщині через удар РФ загинула 12-річна дівчинка

Результат обстрілів РФ у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Уночі російські війська атакували Дніпропетровську область. У Самарівському районі ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, під завалами опинилися діти, повідомляє ДСНС України.







Місцеві жителі самостійно дістали одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження померла дорогою до лікарні. Її молодшу сестру, 2019 року народження, врятували співробітники ДСНС і передали медикам.



Також постраждали їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися. У Синельниківському районі внаслідок удару по промисловому об'єкту виникла пожежа. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.