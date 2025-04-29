Мер Києва повідомив про наслідки російської атаки на місто

Вночі на території Київської області протиповітряна оборона збивала російські дрони-камікадзе типу Shahed.

Внаслідок падіння уламків дронів у Деснянському районі столиці спалахнули приватний будинок та автомобілі. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо — горить приватний будинок та автомобілі. Екстрені служби прямують на місце», — поінформував Кличко.

Пізніше він уточнив, що постраждала жінка.

«За повідомленням медиків, у Деснянському районі постраждала жінка. Їй надають допомогу на місці», — зазначив мер.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок атаки дронів зруйновано триповерхову будівлю бази відпочинку.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Пошкодження та руйнування внаслідок цієї атаки були зафіксовані у шести районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський.