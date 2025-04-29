За добу в Донецькій області вбито 5 осіб, ще 4 дістали поранення

За 28 квітня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області: трьох у Новоекономічному і по одному в Костянтинівці та Шаховому, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.
Крім того, за добу ще четверо людей дістали поранення: троє в Шаховому й одна в Іванопіллі.
За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя і Волновахи) загинули 3 175 мирних жителів, ще 7 010 осіб дістали поранення.
Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині через удар РФ загинула 12-річна дівчинка.
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