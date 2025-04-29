Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС

Понад 3 тисячі українських дітей росіяни планують вивезти з окупованих територій. Фото: ЦНС

Російські загарбники продовжують викрадати українських дітей із тимчасово окупованих територій, тепер — під виглядом «культурних поїздок». Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Понад 230 школярів з Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в рамках програми "Культурна карта 4+85". Загалом до жовтня планується вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростов-на-Дону», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС уточнили, що під виглядом «культурних подорожей» окупанти змінюють світогляд дітей.

«Нав'язують "велич" РФ, обривають зв'язки з Україною і готують до асиміляції в російське середовище», — зазначили в Центрі нацспротиву.

Там також наголосили, що на «екскурсіях» школярам розповідають пропагандистські історії та готують до вступу до російських вишів, як «громадян РФ».

Нагадаємо, серед питань, які 19 березня обговорювали телефоном президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, — ситуація в Курській області, звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплених російськими військами.