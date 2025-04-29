Рязань та Нижегородську область РФ атакували безпілотники

Дрони атакували Рязань та Нижегородську область Росії. Ілюстративне фото

Жителі Рязані в ніч проти 29 квітня повідомили про роботу ППО над містом. Українські безпілотники, за попередніми даними, намагалися завдати удару по розташованому в місті нафтозаводу, пише телеграм-канал SHOT.

Також повідомлялося про атаку безпілотників на Дзержинськ Нижегородської області. Губернатор регіону Гліб Нікітін повідомив, що над територіями двох районів Нижегородської області сили та засоби ППО «відбили атаку БПЛА».

«Наслідки не зафіксовані», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Міноборони РФ, у свою чергу, оголосило, що за ніч над територією РФ та анексованим Кримом було знищено 91 безпілотник, у тому числі 11 дронів над Рязанською областю та вісім — над Нижегородською.