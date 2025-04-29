Вночі 29 квітня росіяни вдарили по Краматорську дроном-камікадзе

Ударний безпілотник росіян уночі атакував Краматорськ. Ілюстративне фото

У ніч проти 29 квітня на території Краматорської громади зафіксовано російську повітряну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату типу «Шахед». Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що удар припав на об'єкт у промисловій зоні, внаслідок чого там виникла пожежа.

«На місці працювали співробітники ДСНС, здійснювалося гасіння пожежі та оцінка обстановки», — повідомив Гончаренко.

Інформація про постраждалих не надходила. Остаточні наслідки уточнюються.