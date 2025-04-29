Три відділення «Укрпошти» закриються у Костянтинівці з 1 травня

У Костянтинівці з 1 травня закриються три відділення «Укрпошти» у зв'язку з погіршенням безпеки через постійні обстріли. Про це повідомляє місцеве видання ZI з посиланням на прес-службу Донецького регіонального управління АТ «Укрпошта».

«З 1 травня припиняють роботу відділення №6, №9 та №1», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у місті працюють шість поштових відділень, але після змін залишаться лише три:

№5 (Новоселівка),

№10 (вулиця Ціолковського),

№14 (вулиця Трудова).

Ці відділення продовжать обслуговувати громадян за чинним графіком. Тут можна буде отримати пенсії та допомогу, сплатити комунальні послуги, надіслати або отримати листи та грошові перекази.

Проте видача та прийом посилок з 1 травня проводитися не будуть.

Раніше повідомлялося, що з 25 квітня у Костянтинівці Донецької області лише два відділення «Нової пошти» продовжують свою роботу. Згідно з інформацією з офіційного сайту підприємства, здійснюється лише прийом посилок — відправляти їх із міста не можна.