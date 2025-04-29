Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонської області пропозиції про працевлаштування насправді виявляються схемою примусового залучення місцевих жителів до служби в російській армії. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними опору, у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці з'явилися оголошення з пропозиціями роботи — вантажники, медбрати без досвіду, підсобні робітники.



Однак люди, які прийшли на «співбесіду», опиняються не в офісі роботодавця, а перед представниками військкоматів або комендатур, де їм пропонують підписати контракт на службу в ЗС РФ. У разі відмови застосовують тиск і погрози.



Подібні оголошення поширюються як в інтернеті, так і на вулицях — на стовпах і дошках оголошень. За численними свідченнями, активісти роблять висновок, що тиск на цивільне населення щодо вступу до армії РФ останніми місяцями посилився.