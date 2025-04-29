Російський військовий здався, побачивши український дрон

Російський військовий здався в полон після того, як помітив над собою український безпілотник. Відео моменту оприлюднено в українських військових телеграм-каналах.
Боєць ЗС РФ не став відкривати вогонь, а демонстративно поклав зброю і жестами дав зрозуміти, що хоче здатися українським силам. Керований український дрон супроводив його в бік позицій Сил оборони.
Судячи з усього, росіянин від самого початку не мав бажання воювати, і здача в полон стала для нього єдиним виходом у цій ситуації.
Раніше українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів.
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