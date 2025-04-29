Російський військовий здався, побачивши український дрон

Військовий РФ добровільно здався в полон. Фото: кадр із відео

Російський військовий здався в полон після того, як помітив над собою український безпілотник. Відео моменту оприлюднено в українських військових телеграм-каналах.



Боєць ЗС РФ не став відкривати вогонь, а демонстративно поклав зброю і жестами дав зрозуміти, що хоче здатися українським силам. Керований український дрон супроводив його в бік позицій Сил оборони.



Судячи з усього, росіянин від самого початку не мав бажання воювати, і здача в полон стала для нього єдиним виходом у цій ситуації.

Раніше українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів.