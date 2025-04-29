Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російський військовий здався, побачивши український дрон

29 квітня 2025, 11:44

Російський військовий здався, побачивши український дрон

Військовий РФ добровільно здався в полон. Фото: кадр із відео Військовий РФ добровільно здався в полон. Фото: кадр із відео

Російський військовий здався в полон після того, як помітив над собою український безпілотник. Відео моменту оприлюднено в українських військових телеграм-каналах.

Боєць ЗС РФ не став відкривати вогонь, а демонстративно поклав зброю і жестами дав зрозуміти, що хоче здатися українським силам. Керований український дрон супроводив його в бік позицій Сил оборони.

Судячи з усього, росіянин від самого початку не мав бажання воювати, і здача в полон стала для нього єдиним виходом у цій ситуації.

Раніше українські оператори дронів звільнили з російського полону трьох побратимів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Війна Полонені РФ FPV-дрони ЗСУ військовий РФ
Організації
ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
08:56
Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС
21:19
В окупованому Маріуполі зривають російські прапори
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
08:19
Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
11:11
У Криму зафіксовано влучання БПЛА в будинок заступника голови Чечні
09:55
Міноборони РФ заявило про 70 збитих дронів над Кримом
23:00
Головне за день: У Києві понад 10 загиблих. У травні Україна може оголосити дефолт
19:46
Окупанти затримали мешканця Старобільська — йому приписали зв'язок із «Айдаром»
17:17
У селищі на окупованій Луганщині помітили символи опору
16:58
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:54
В окупованому Маріуполі встановлюють герб Росії на 17-метровий монумент
усі новини
14:35
Сім'ю військового ЗСУ евакуювали з-під обстрілів в Олексіївці
13:23
ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру
13:02
Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені
12:35
Автобус з українцями перекинувся у столиці Польщі: є постраждалі у тяжкому стані
12:29
Пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку
11:58
Північнокорейських військових можуть відправити воювати на територію України
11:44
Російський військовий здався, побачивши український дрон
11:32
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголошено на Дніпропетровщині — ОВА
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
10:58
Три відділення «Укрпошти» закриються у Костянтинівці з 1 травня
10:40
РФ просунулася в Успенівці та біля Котлярівки — DeepState
10:14
У Нікополі РФ обстріляла рятувальників під час ліквідації пожежі
09:56
Вночі 29 квітня росіяни вдарили по Краматорську дроном-камікадзе
09:22
Рязань та Нижегородську область РФ атакували безпілотники
09:05
ЗСУ відбили атаку РФ: знищено ББМ, мотоцикли та штурмовики
08:56
Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС
08:30
За добу в Донецькій області вбито 5 осіб, ще 4 дістали поранення
08:25
Мер Києва повідомив про наслідки російської атаки на місто
08:08
На Дніпропетровщині через удар РФ загинула 12-річна дівчинка
07:40
ЗСУ за добу ліквідували 1060 окупантів та збили 94 дрони
усі новини
ВІДЕО
«Легке» поранення окупанта після атаки дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру
29 квітня, 13:23
Пілот МіГ-29 збив «Шахед» вранці. Фото: кадр із відео Пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку
29 квітня, 12:29
Військовий РФ добровільно здався в полон. Фото: кадр із відео Російський військовий здався, побачивши український дрон
29 квітня, 11:44
Дрони атакували Рязань та Нижегородську область Росії. Ілюстративне фото Рязань та Нижегородську область РФ атакували безпілотники
29 квітня, 09:22
Результат обстрілів РФ у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС На Дніпропетровщині через удар РФ загинула 12-річна дівчинка
29 квітня, 08:08
Люди у прифронтовому Родинському. Фото: кадр із відео «Частина з них – переселенці»: в ОВА розповіли, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському
28 квітня, 23:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір