Північнокорейських військових можуть відправити воювати на територію України

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов не відкинув продовження участі військових КНДР у війні проти України. Ілюстративне фото

Військовослужбовці Північної Кореї можуть бути задіяні на інших напрямках війни в Україні після завершення боїв у Курській області. Про це заявив голова думського комітету РФ з оборони Андрій Картаполов, повідомляє видання ASTRA.

«Це рішення головнокомандувача. Як він вирішить, так і буде, але виключати я цього не став би», — сказав він.

За його словами, зараз військові КНДР «завершили виконання завдань та готуються до інших. До яких — дізнаємося пізніше».

Раніше повідомлялося, що Кремль опублікував заяву Володимира Путіна, в якій він висловлює подяку північнокорейським військовим, які брали «активну участь» у звільненні Курської області.