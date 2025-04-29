Пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку

Пілот МіГ-29 збив «Шахед» вранці. Фото: кадр із відео

Повітряне командування «Захід» опублікувало відео бойової роботи пілота тактичної авіації з позивним Denfix. Він служить у бригаді Повітряних Сил ЗС України й виконує завдання перехоплення крилатих ракет і ударних дронів.







На відео — знищення ударного БПЛА Shahed, який ворог використав під час ранкової атаки.



«Зазвичай росіяни запускають «шахеди» вночі. Але цього разу удар було завдано на світанку. На світанку цілі видно набагато краще. Я чітко бачив дрон у прицілі. Після підриву відчув радість — зробив добру справу і на власні очі побачив, як ціль знищили і вона не долетіла до української землі», - розповідає пілот.



На бойовому рахунку Denfix — понад два десятки збитих крилатих ракет і безпілотників. У відбитті повітряних атак ворога беруть участь не тільки винищувачі, а й зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної.

Раніше пілот ПС ЗСУ Denfix знищив два «Шахеди» у нічному бою. Нагадаємо, мер Києва повідомив про наслідки російської атаки на місто.