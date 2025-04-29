Автобус з українцями перекинувся у столиці Польщі: є постраждалі у тяжкому стані

Автобус із українцями перекинувся у столиці Польщі. Фото: RMF

У Польщі на варшавській ділянці Урсін близько 04:30 сталася аварія за участю автобуса, а згодом і вантажівки. Постраждали 17 людей, у тому числі 12 українців, двоє у тяжкому стані.

Серед постраждалих в автобусі – 15 пасажирів віком 17-59 років. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що ДТП сталася на швидкісній трасі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві.

«В обох ДТП — в автобусі, який в'їхав у захисні бар'єри і перекинувся на правий бік, і у вантажівці TIR, яка наїхала на пожежний автомобіль – постраждали 17 осіб. 48-річний водій вантажівки, громадянин України, а також польський рятувальник», – повідомив Укрінформ представник рятувальної служби Мазовецького воєводства «Медітранс» у Варшаві Овчарський.

Серед них, за інформацією Укрінформу, 12 українців.

За його словами, це одна із найбільших рятувальних операцій у Варшаві останнім часом.

Постраждалі мають травми голови, грудної клітки, рук та ніг, їх відправили до столичних лікарень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, зокрема водій. Їхня національність не уточнюється.