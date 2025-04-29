Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: є загиблі та поранені

Упродовж минулої доби військові армії РФ 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 29 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
Волноваський район. У Піддубному Комарської громади пошкоджено 2 будинки.
Покровський район. У Добропіллі пошкоджено промзону, у Мирнограді — 2 будинки. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади 3 особи загинули, пошкоджено 9 приватних будинків, адмінбудівлю, кафе та магазин. У Шаховому 1 особа загинула та 3 поранені.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки та лінію електропередач. У Софіївці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 особа загинула, пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 нежитлові приміщення та лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 86 осіб, у тому числі 4 дитини, зазначив начальник ОВА.
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