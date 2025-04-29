ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру

«Легке» поранення окупанта після атаки дрона ЗСУ. Фото: кадр із відео

Російські військові медики заявили про масштабні втрати армії РФ від українських ударних дронів в районі Часового Яру.



За їхніми даними, майже 75% поранень, отриманих солдатами в період неактивних бойових дій, були викликані атаками безпілотників. Ще майже дві третини всіх поранень, за їхніми словами, припадає саме на вражаючі елементи малих ударних БпЛА.



У рамках дослідження опитали близько 6 тисяч поранених військовослужбовців РФ. Згідно з тією ж статистикою, 20% поранень пов'язані з артилерійськими обстрілами, а 4% — зі стрілецькою зброєю.



Основний засіб ураження ЗСУ — це малі ударні дрони. За останню добу на Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували в бік Маркового та поблизу Часового Яру і Білої Гори.

Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1060 окупантів та збили 94 дрони загарбників.