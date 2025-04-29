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Сім'ю військового ЗСУ евакуювали з-під обстрілів в Олексіївці

29 квітня 2025, 14:35

Сім'ю військового ЗСУ евакуювали з-під обстрілів в Олексіївці

Евакуація родини. Фото: Facebook Евакуація родини. Фото: Facebook

Сім'ю 24-річного Богдана Будинського, Захисника з Великоновосілківської громади, евакуювали з прифронтової Олексіївки, яка залишається під постійними обстрілами російських військ. Про це повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Олексіївка розташована всього за 9 км від Андріївки, за яку зараз тривають запеклі бої. Саме в цьому районі намагається просуватися 114-та окрема мотострілецька бригада армії РФ.

Після повернення з полону Богдан звернувся до СВА з проханням врятувати його маму та молодшого брата. Оперативна евакуація пройшла успішно завдяки координації місцевої адміністрації, бійців ЗСУ та поліцейських підрозділу «Білі Янголи».

Сім'я тимчасово розміщена в шелтері в Павлограді та незабаром вирушить до Богдана у Вінницю. СВА також допомогла оформити документи на фінансову допомогу, забезпечила необхідними речами та подарувала матері Захисника смартфон для зв'язку з сином.

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