Сім'ю військового ЗСУ евакуювали з-під обстрілів в Олексіївці

Евакуація родини. Фото: Facebook

Сім'ю 24-річного Богдана Будинського, Захисника з Великоновосілківської громади, евакуювали з прифронтової Олексіївки, яка залишається під постійними обстрілами російських військ. Про це повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.



Олексіївка розташована всього за 9 км від Андріївки, за яку зараз тривають запеклі бої. Саме в цьому районі намагається просуватися 114-та окрема мотострілецька бригада армії РФ.

Після повернення з полону Богдан звернувся до СВА з проханням врятувати його маму та молодшого брата. Оперативна евакуація пройшла успішно завдяки координації місцевої адміністрації, бійців ЗСУ та поліцейських підрозділу «Білі Янголи».



Сім'я тимчасово розміщена в шелтері в Павлограді та незабаром вирушить до Богдана у Вінницю. СВА також допомогла оформити документи на фінансову допомогу, забезпечила необхідними речами та подарувала матері Захисника смартфон для зв'язку з сином.