Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули з РФ без органів

Українська журналістка Вікторія Рощина

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, оголошеної померлою в російському полоні в жовтні 2024 року, було репатрійовано в Україну в лютому 2025 року. Згідно з результатами розслідування Forbidden Stories, журналістка зазнавала тортур, а її тіло повернули з ознаками розтину і без низки внутрішніх органів.



Як повідомила слідча група, яка проводить розслідування, тіло Вікторії прибуло в Україну вже після розтину, проведеного на території РФ. Під час огляду з'ясувалося, що були відсутні головний мозок, очні яблука і частина трахеї.



На думку міжнародного патологоанатома, опитаного авторами проєкту, саме ці органи могли вказати на смерть від удушення — їхнє видалення, ймовірно, було спробою приховати причину смерті. Таке втручання може кваліфікуватись як воєнний злочин.



Також на тілі зафіксовано синець на шиї — можлива ознака перелому під'язикової кістки. Цей рідкісний перелом часто пов'язаний саме з удушенням. Вікторія зникла в серпні 2023 року після репортажної поїздки в окуповане Запоріжжя, де розслідувала долі українських громадян, незаконно утримуваних у російських в'язницях.



Понад рік її переміщували між неофіційними центрами утримання та російською в'язницею. У жовтні 2024-го її оголосили мертвою. Репатріація тіла в лютому 2025 року поклала край тривалим пошукам.



Експертиза ДНК підтвердила особу з імовірністю 99,999%. Начальник управління з розслідування воєнних злочинів Генпрокуратури Юрій Бєлоусов підтвердив наявність слідів тортур, зокрема саден, синців, зламаного ребра і можливих слідів електричного струму.



Сім'я Вікторії вимагає проведення додаткової судово-медичної експертизи. Раніше Європейський Союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю в російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної.