Під Торецьком ЗСУ розбили комбінований штурм російської армії, яка атакувала з різних флангів

Російський штурм на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

28-ма механізована бригада ЗСУ та суміжні підрозділи розбили комбінований російський штурм на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Війська Росії постійно експериментують, щоб прорватися на цьому напрямку. І під час чергової атаки окупанти вирішили поєднати «зашиту» бронеколону та швидкісні мотоцикли, одночасно відправивши їх в атаку з різних флангів.



«Проте проскочити їм не вдалося. Затримавшись під вогнем артилерії, групи одна за одною стали потрапляти під удари дронів. Спільними зусиллями знищили «байкерів» та «замангалену» ББМ. Десант спочатку «розкришили» скидами та FPV, а потім зачистили піхотинці», – розповіли у 28-й ОМБр.

Нагадаємо, що українські війська знищили укриття російської армії на Покровському напрямку.