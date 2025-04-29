В Україні не підвищуватимуть тариф на електроенергію. Скільки буде діяти рішення уряду

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: КМУ

29 квітня уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов'язань на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, це означає, що населення й надалі оплачуватиме електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.



«Крім того, близько трьох мільйонів сімей отримують житлові пільги та субсидії. З 1 травня у зв'язку із завершенням опалювального сезону їх буде перераховано автоматично», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що окупаційна влада Маріуполя визнала «безгоспними» ще 446 квартир та будинків.