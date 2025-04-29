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Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл: поранені п'ять «поліцейських»

29 квітня 2025, 18:32

Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл: поранені п'ять «поліцейських»

Наслідки обстрілу центру окупованої Горлівки. Фото: так зване «МВС по ДНР» Наслідки обстрілу центру окупованої Горлівки. Фото: так зване «МВС по ДНР»

29 квітня з важкої артилерії обстріляли центр окупованого міста Горлівка Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення так званого «МВС по ДНР».

Загарбники заявили, що внаслідок обстрілу нібито пошкоджені кілька багатоповерхових будівель та поранені п'ять «співробітників поліції».

«У «правоохоронців» діагностували легкі травми. Їх доправили до лікарні», – заявили у фейковому відомстві.

Голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько стверджує, що нібито внаслідок обстрілу поранені 16 людей.

В обстрілі загарбники звинуватили ЗСУ, але не надали жодних доказів.

Нагадаємо, що вранці 28 квітня армія РФ обстріляла селище Новоекономічне на Донеччині, внаслідок чого загинули три людини, серед них подружжя.

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