Росія може забрати у українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях

Заступник голови уряду РФ з питань будівництва, ЖКГ та регіонального розвитку Марат Хуснуллін. Фото: уряд РФ

В окупованих регіонах України в рамках так званої «суцільної інвентаризації» виявили близько 252 000 об'єктів нерухомості. Про це стало відомо із заяви заступника голови уряду РФ з питань будівництва, ЖКГ та регіонального розвитку Марата Хуснулліна.



За його словами, «суцільна інвентаризація» у захоплених регіонах ведеться за двома напрямками – вивчення архівних документів, що підтверджують права власності на об'єкти нерухомості або описують об'єкти, та обхід територій.



«Так, з початку реалізації проєкту завершені роботи у 4230 кадастрових кварталах. Також на підставі архівних документів внесено до ЄДРН відомості щодо 1,4 мільйона об'єктів», – сказав Хуснуллін.

Нагадаємо, що окупаційна влада Маріуполя визнала «безгоспними» ще 446 квартир та будинків.