Лавров заявив, що пропозиція Путіна про «перемир'я» – це «початок прямих переговорів» з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Пропозиція «травневого перемир'я», яку озвучив голова Кремля Володимир Путін – це нібито початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який дав пресконференцію за підсумками саміту глав МЗС країн БРІКС.



За його словами, «перемир'я» у цій ситуації розглядається як попередня умова.

Нагадаємо, що 28 квітня Путін в односторонньому порядку анонсував «перемир'я» з 8 по 10 травня – дні, коли в Росії відбуватимуться святкові заходи, присвячені «Дню перемоги».



У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав анонсоване «перемир'я» російською маніпуляцією і заявив, що немає причин чекати 8 травня для припинення вогню і його потрібно зупинити не на три дні, а як мінімум на 30.



Після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков натякнув, що Росія не піде на 30-денне перемир'я.