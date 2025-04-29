У ЗСУ розповіли, де зараз війська РФ зосереджують основні зусилля на Торецькому напрямку

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

Наразі основні зусилля російські окупанти зосереджують у північній частині Торецького напрямку. Про це в ефірі Армія TV повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, це спостерігається другий тиждень.



«Ворог зосереджує зусилля у напрямку селищ Диліївка та Дачне. І намагається не лише в пішому порядку штурмові дії проводити, але й із використанням мототехніки», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що російська армія посилює тиск на українську оборону під Торецьком.