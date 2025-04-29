Трамп припустив, що через дії Путіна може стати на бік України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп через дії голови Кремля Володимира Путіна може стати на бік України. Про це заявив сам Трамп в інтерв'ю американському виданню The Atlantic, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є щось, що Путін міг би зробити, що змусило б американського лідера стати на бік президента України Володимира Зеленського.



За словами Трампа, у такому разі він не обов'язково буде на боці Зеленського.



«Але на боці України – так. Але не обов'язково на боці Зеленського. У мене був важкий час із Зеленським», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що 26 квітня у Ватикані Зеленський та Трамп провели коротку зустріч.