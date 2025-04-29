«Шахеди» масовано атакували Харків: один із дронів впав поблизу лікарні, вже відомо про 10 поранених

Масована атака «шахедів» на Харків. Фото: кадр із відео

Російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



У Слобідському районі зафіксували влучання БПЛА, у Салтівському – внаслідок удару загорівся приватний будинок.



Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в Салтівському районі один із «шахедів» впав поблизу лікарні.



Також під ударом і Київський район, а у Слобідському – зафіксували влучання у приватний будинок.



Вже відомо про 10 поранених людей.

Нагадаємо, що український дрон пошкодив російську систему ППО в окупованому Криму.