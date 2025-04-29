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«Шахеди» масовано атакували Харків: один із дронів впав поблизу лікарні, вже відомо про 10 поранених

29 квітня 2025, 22:54

«Шахеди» масовано атакували Харків: один із дронів впав поблизу лікарні, вже відомо про 10 поранених

Масована атака «шахедів» на Харків. Фото: кадр із відео Масована атака «шахедів» на Харків. Фото: кадр із відео

Російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Слобідському районі зафіксували влучання БПЛА, у Салтівському – внаслідок удару загорівся приватний будинок.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в Салтівському районі один із «шахедів» впав поблизу лікарні.

Також під ударом і Київський район, а у Слобідському – зафіксували влучання у приватний будинок.

Вже відомо про 10 поранених людей.

Нагадаємо, що український дрон пошкодив російську систему ППО в окупованому Криму.

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