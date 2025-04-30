Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState

Село Суха Балка у Бахмутському районі Донецької області перейшло під контроль російських окупантів. Карта DeepState

Війська армії РФ окупували селище Суха Балка у Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомили аналітики проекту DeepState у ніч проти 30 квітня.

«Ворог окупував Суху Балку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти бойових дій. Наразі Суха Балка позначена червоним кольором — це означає, що контроль над населеним пунктом перейшов до російських окупантів.

Крім того, за даними DeepState, ЗС РФ просунулися біля Константинополя, Дачного та в Торецьку Донецької області.

Раніше повідомлялося, що наразі основні зусилля російські окупанти зосереджують у північній частині Торецького напрямку. Про це в ефірі ТБ розповів спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець. З його слів, це спостерігається другий тиждень.