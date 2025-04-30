У Харкові після російського удару зросла кількість постраждалих

Наслідки нічної атаки російських безпілотників на Харків. Фото: Суспільне

У Харкові, за останніми даними, внаслідок російського удару постраждали 45 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Харків увечері 29 квітня. Під удар потрапили кілька районів міста.

Один із дронів упав поблизу медичного закладу, інший — влучив у багатоповерховий будинок. У місті виникло 10 пожеж.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, станом на ранок 30 квітня постраждали 45 людей. Більшість (31 людина) звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію стрес. 14 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, п'ятеро людей госпіталізовано.