Через падіння дронів на підприємстві у Володимирській області РФ виникла пожежа: поряд розташований військовий завод

У Володимирській області Росії виникла пожежа на підприємстві внаслідок падіння дронів. Ілюстративне фото

Пожежа виникла на підприємстві у Володимирській області РФ через падіння безпілотників. Про це повідомляють місцева влада та ЗМІ.

Мешканці повідомили, що атаковано завод у Вербівському районі — там, зокрема, розташований пороховий завод.

За словами губернатора Олександра Авдєєва, вночі Муром атакували дрони, які вдалося відвести з курсу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Проте безпілотники пошкодили дві будівлі на підприємстві у місті: на складі сталася пожежа площею до 720 квадратних метрів, інша будівля постраждала «незначно».

За даними Міноборони РФ, вночі над Володимирською областю збили три дрони.

Наразі загоряння локалізовано, уточнив глава регіону.

Він не уточнював, де саме впали безпілотники. Проте мешканці повідомили, що атаковано завод у Вербівському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод (інша назва — «пороховий»), який, зокрема, виробляє піротехнічні пристрої і з 2023 року перебуває під санкціями Євросоюзу та України.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 квітня безпілотники атакували місто Рильськ у Курській області Росії. В.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн повідомив, що в результаті атаки безпілотників по передмісті Рильська зазнали пошкодження 3 двоповерхові житлові будинки, 1 приватний будинок і будинок дитячого садка.