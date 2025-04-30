Військові РФ 40 разів били по Донеччині 29 квітня: четверо поранені

Рятувальники ліквідують пожежу після обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 29 квітня. Фото: ОВА

Війська російської окупаційної армії за минулу добу 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 30 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Покровському районі у містах Покровськ та Родинське поранено чотирьох людей. Пошкоджено будинки, адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки.

«Росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 275 осіб, у тому числі 13 дітей», — зазначив Філашкін.

За даними голови області, у Новохатському Комарської громади Волноваського району пошкоджено 4 будинки. У Добропіллі — дві адмінбудівлі та кафе, у Мирнограді — приватний будинок.

У Краматорському районі у Лимані пошкоджено базу відпочинку, у Зарічному — два будинки. У Старорайському Дружківської громади — чотири будинки, в Іллінівській громаді — чотири об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки, багатоповерхівку та гараж.