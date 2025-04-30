Війська РФ завдали ударів по Костянтинівці та Добропіллю: пошкоджені лінія газопостачання та кафе

30 квітня о 08:00 російська армія зі ствольної артилерії вдарила по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Зафіксували одне влучення по місту. Пошкоджені приватний будинок та лінія газопостачання. Постраждалих немає.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області повідомили, що 30 квітня о 04:25 російський БПЛА «Герань-2» атакував місто Добропілля на Донеччині.



Внаслідок удару пошкоджене кафе.

Нагадаємо, що російські війська за добу вбили одну та поранили шість людей в Донецькій області.