Росія зосередила основні зусилля на Покровському напрямку та намагається вийти на кордон Дніпропетровської області – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій та зосередили основні зусилля на Покровському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняє війська РФ.



«Ворог наполегливо намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. З цією метою щодня російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги», – зазначив Сирський.

Нагадаємо, що російська армія посилює тиск на українську оборону під містом Торецька Донецької області.