Чи потрібен SPF-крем у хмарну погоду та взимку: розвінчуємо міфи

Багато хто з нас звик вважати, що захист від сонця необхідний тільки в спекотні літні дні. Однак, ця помилка може призвести до негативних наслідків для здоров'я вашої шкіри. Давайте розберемося, чи потрібен СПФ крем у хмарну погоду та взимку, і розвіємо популярні міфи.

Чому захист від сонця важливий протягом всього року

Сонце випромінює ультрафіолетові промені (УФ), які можуть проникати крізь хмари та вікна, впливаючи на шкіру навіть у похмурі дні. Ось кілька причин, чому захист від сонця важливий у будь-яку пору року:

УФ-промені проникають крізь хмари

Навіть якщо небо затягнуте хмарами, до 80% УФ-променів можуть досягати поверхні землі. Це означає, що ваша шкіра піддається впливу навіть якщо сонця не видно.

Відбиття променів від снігу та льоду

Взимку сніг та лід можуть відбивати до 80% УФ-променів, збільшуючи їх вплив на шкіру. Це робить зимові місяці особливо небезпечними для шкіри, якщо не використовувати захист.

Профілактика передчасного старіння

УФ-промені сприяють руйнуванню колагену та еластину в шкірі, що може призвести до появи зморшок та пігментних плям.

Міфи про SPF-креми: що варто знати

Існує безліч міфів про те, коли і як слід використовувати сонцезахисні засоби. Розберемо деякі з них:

Міф: SPF-креми потрібні тільки влітку. Як ми вже з'ясували, УФ-промені активні цілий рік, тому захист від сонця необхідний завжди. Міф: У хмарну погоду захист не потрібен. Хмари не блокують УФ-промені, тому навіть у похмурі дні важливо наносити сонцезахисні засоби. Міф: У приміщенні захист не потрібен. УФ-промені можуть проникати через вікна, тому, якщо ви проводите багато часу біля вікна, варто нанести захисний крем. Міф: Високий SPF гарантує повний захист. Високий SPF не означає, що захист буде абсолютним. Важливо наносити крем рівномірно і оновлювати його через кожні 2 години, особливо після потовиділення або купання. Міф: Наносити сонцезахисний засіб один раз на день достатньо. SPF потрібно наносити за 20-30 хвилин до виходу на сонце і оновлювати кожні 2 години, а також після плавання або потовиділення. Міф: Сонцезахисні засоби підходять тільки для шкіри обличчя. Сонцезахист важливий для всієї шкіри, особливо для відкритих ділянок, таких як шия, декольте і руки, які також схильні до УФ-впливу.

Як вибрати правильний сонцезахисний крем

Під час вибору крему із сонцезахистом від сонця важливо враховувати кілька факторів. По-перше, зверніть увагу на рівень SPF. Для повсякденного використання підійде SPF 30, який блокує близько 97% УФ-променів. По-друге, обирайте засоби з широким спектром захисту, які захищають від обох типів УФ-променів - UVA і UVB. І, нарешті, враховуйте тип вашої шкіри: для жирної шкіри підійдуть легкі гелеві текстури, а для сухої - більш щільні креми.



Таким чином, захист від сонця необхідний не тільки влітку, а й у хмарну погоду та взимку. Використання сонцезахисних засобів допоможе зберегти здоров'я і молодість вашої шкіри. Не забувайте регулярно оновлювати нанесення крему протягом дня, особливо якщо ви проводите багато часу на вулиці. Пам'ятайте, що магазини, такі як Brocard, пропонують широкий асортимент засобів для захисту від сонця, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.