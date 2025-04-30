Чи потрібен SPF-крем у хмарну погоду та взимку: розвінчуємо міфи

Багато хто з нас звик вважати, що захист від сонця необхідний тільки в спекотні літні дні. Однак, ця помилка може призвести до негативних наслідків для здоров'я вашої шкіри. Давайте розберемося, чи потрібен СПФ крем у хмарну погоду та взимку, і розвіємо популярні міфи.
Сонце випромінює ультрафіолетові промені (УФ), які можуть проникати крізь хмари та вікна, впливаючи на шкіру навіть у похмурі дні. Ось кілька причин, чому захист від сонця важливий у будь-яку пору року:
Навіть якщо небо затягнуте хмарами, до 80% УФ-променів можуть досягати поверхні землі. Це означає, що ваша шкіра піддається впливу навіть якщо сонця не видно.
Взимку сніг та лід можуть відбивати до 80% УФ-променів, збільшуючи їх вплив на шкіру. Це робить зимові місяці особливо небезпечними для шкіри, якщо не використовувати захист.
УФ-промені сприяють руйнуванню колагену та еластину в шкірі, що може призвести до появи зморшок та пігментних плям.
Існує безліч міфів про те, коли і як слід використовувати сонцезахисні засоби. Розберемо деякі з них:
Під час вибору крему із сонцезахистом від сонця важливо враховувати кілька факторів. По-перше, зверніть увагу на рівень SPF. Для повсякденного використання підійде SPF 30, який блокує близько 97% УФ-променів. По-друге, обирайте засоби з широким спектром захисту, які захищають від обох типів УФ-променів - UVA і UVB. І, нарешті, враховуйте тип вашої шкіри: для жирної шкіри підійдуть легкі гелеві текстури, а для сухої - більш щільні креми.
Таким чином, захист від сонця необхідний не тільки влітку, а й у хмарну погоду та взимку. Використання сонцезахисних засобів допоможе зберегти здоров'я і молодість вашої шкіри. Не забувайте регулярно оновлювати нанесення крему протягом дня, особливо якщо ви проводите багато часу на вулиці. Пам'ятайте, що магазини, такі як Brocard, пропонують широкий асортимент засобів для захисту від сонця, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.