На військовому заводі у Володимирській області РФ згоріли склад готової продукції та прохідна після атаки дронів

Склад продукції та прохідна згоріли на військовому підприємстві у Володимирській області Росії після атаки безпілотників. Фото: ASTRA

Склад продукції і прохідна згоріли на оборонному заводі «Ростеха» в Муромі Володимирської області РФ після нічної атаки БПЛА. Про це повідомляють джерела ASTRA.

Рух у районі Муромського приладобудівного заводу перекрито, повідомляють місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що в Муромі в ніч проти 30 квітня після атаки БПЛА спалахнув «Муромський приладобудівний завод», який виробляє засоби ініціювання та займання боєприпасів для ЗС РФ.

ASTRA вдалося з'ясувати наслідки атаки. За даними джерел у МНС РФ, згоріла прохідна заводу, а також один із складів готової продукції. Наразі рух у районі заводу перекрито, повідомляють місцеві жителі.

«У бік північної прохідної біля рейок машина ДПС, також від Ленінградської вулиці у бік прохідної. Не пускають», — пишуть зранку жителі Мурома у чатах.

«Муромський приладобудівний завод» входить до концерну «Техмаш» держкорпорації «Ростех» і є одним з основних виробників засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх родів військ Збройних Сил, МВС, ФСБ та інших силових структур.

З 2023 року завод перебуває під санкціями України та ЄС.