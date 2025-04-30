Росіяни «шахедами» завдали ударів по шахті у Добропіллі: є поранена

30 квітня російські війська вдарили по будівлі шахти у місті Добропілля Донецької області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Пошкоджені автобуси та автомобілі. Внаслідок атаки поранена одна людина.



Начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що окупанти завдавали ударів з 04:25 до 04:55.



«Попередньо, шість ударів завдали по місту Добропілля. Поранена одна цивільна людина», – сказав Дяченко.



Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини зазначив, що, попередньо, удари завдавалися БПЛА «Шахед».

Нагадаємо, що у Добропіллі внаслідок російської атаки також пошкоджене кафе.