Сили ППО України збили 50 російських «Шахедів»

ЗСУ збили 50 ворожих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 30 квітня, починаючи з 21:30 29 квітня, Росія атакувала Україну 108 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами.







Основними цілями атаки були Дніпро і Харків. Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, силами ППО - авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби - було знищено 50 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.



Крім того, 22 безпілотники-імітатори були втрачені окупантами в польоті — їх не вдалося спрямувати на цілі, і вони не завдали шкоди.