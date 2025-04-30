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Російський військовий завод у Володимирській області атакували дрони СБУ: уражені дві будівлі

30 квітня 2025, 13:19

Російський військовий завод у Володимирській області атакували дрони СБУ: уражені дві будівлі

Пожежа на Муромському приладобудівному заводі у Володимирській області РФ. Фото: соцмережі Пожежа на Муромському приладобудівному заводі у Володимирській області РФ. Фото: соцмережі

Вночі 30 квітня ударні дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод у Володимирській області РФ. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

На заводі пролунали п'ять вибухів. Попередньо, відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Підприємство є частиною військово-промислового комплексу РФ. Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих для військово-морського флоту та військової авіації.

Нагадаємо, що в результаті атаки згорів склад продукції на цьому заводі.

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