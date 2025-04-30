Трьох людей затримано в Росії за звинуваченням у підготовці теракту за завданням України: вони підірвали бомбу під час її збирання

Обвинувачених у підготовці теракту за завданням України затримано в російському Ханти-Мансійську. Фото: Baza

У російському Ханти-Мансійську затримали трьох осіб, які звинувачуються у підготовці теракту за завданням України. Під час збирання бомби вони влаштували вибух у житловому будинку, заявили у Слідчому комітеті (СК) РФ. Про це пишуть російські канали.

Ціллю теракту, за версією слідства, був учасник війни в Україні — військовослужбовець добровольчого батальйону Міноборони Росії.

Як повідомили у регіональному СК, теракт готували уродженець України та громадянин Білорусі, «завербовані українськими спецслужбами».

Вони збиралися використовувати саморобний вибуховий пристрій, але під час його збирання 12 квітня «відбулася мимовільна детонація», внаслідок чого у житловому будинку в Ханти-Мансійську було зруйновано дві квартири. Постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє чоловіків, які збирали бомбу.

Також за підозрою у причетності до підготовки теракту затримано третього фігуранта — громадянина Молдови.

Пізніше, близьке до російських силових структур видання Baza повідомило, що стали відомі особи підозрюваних у вибуху в Ханти-Мансійську. Один із них перебував у федеральному розшуку.

Зазначається, що 42-річний Андрій Кияшко народився в Україні, 2020 року він отримав російське громадянство.

За даними «Бази», його останнє місце роботи — компанія «Обьнафторемонт», яка займається ремонтом свердловин. Раніше Кияшко перебував у федеральному розшуку.

За версією слідства, бомбу в будинку на Промисловій вулиці Кияшко збирав разом із 48-річним громадянином Білорусі Андрієм Соколовським-Станкевичем. Він, як і Кияшко, працював у нафтовій сфері, пише «База».

За інформацією джерел, Кияшко та Соколовський-Станкевич винайняли квартиру 10 квітня. Житло їм здав 41-річний місцевий мешканець, який працює у «Медичному інформаційно-аналітичному центрі».

У квартирі вони збирали СВП, за допомогою якого хотіли підірвати російського військового. Під час збирання пристрій здетонував — пролунав потужний вибух, який зруйнував кілька квартир.

Кияшка та Соколовського-Станкевича затримано, разом із ними у справі проходить громадянин Молдови, який привіз до Росії компоненти вибухового пристрою.

Зазначається, що громадянин Молдови доставив на власному мікроавтобусі в Югру транзитом через Польщу, Литву та Республіку Білорусь компоненти СВП, заховані в акумуляторному шуруповерті та ароматичній свічці.

За даними російського слідства, компоненти чоловіку у місті Івано-Франківськ передав агент українських спецслужб Валентин Павлюк.