Українські дрони знищують окупантів під Солоним

Скид українського дрона. Фото: кадр із відео

Українські ударні дрони продовжують методично знищувати російських окупантів у районі села Солоне Донецької області. Відповідне відео опублікував Telegram-канал WarArchive.



«Гарне і методичне знищення окупантів скидами під заспокійливу музику», - ідеться в підписі до відео.



Тим часом за інформацією Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники за добу відбили 75 атак противника в районах 11 населених пунктів.