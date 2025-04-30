У Києві росіянин задушив дівчину у фотостудії

Громадянин РФ задушив дівчину в Києві. Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали громадянина РФ, який задушив свою дівчину в приміщенні фотостудії. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.







За даними слідства, пара — 28-річний чоловік та 21-річна жінка — приїхали в Україну 2022 року і працювали разом у столичному салоні. Після робочого дня вони вирішили відсвяткувати річницю стосунків, але між ними спалахнув конфлікт. Чоловік напав на дівчину і задушив її.



Він сам викликав поліцію і повідомив про те, що трапилося. На місце прибули слідчо-оперативна група та судмедексперти.



Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України). Суд заарештував його. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.