Кількість охочих заїхати до Росії через аеропорт Шереметьево українців різко скоротилася за останні півроку

За останні півроку різко скоротилася кількість українців, які намагаються в'їхати до РФ через московський аеропорт Шереметьево. Про це повідомила представник російської прикордонної служби Оксана Міщенко.
Зазначається, що до аеропорту Шереметьєво з 16 жовтня 2023 року (початок дії режиму фільтрації українців) прибуло понад 135 тисяч громадян України.
З них, згідно з інформацією Міщенко, близько 30 тисяч у РФ не пустили (22% від загальної кількості) — як кажуть у РФ, «у зв'язку з наявністю щодо них компрометуючих відомостей, що вказують на їхню причетність до іноземних спецслужб, а також щодо особистої діяльності, спрямованої на дискредитацію політичного керівництва та збройних сил РФ».
У жовтні 2024 року РФ повідомляла, що за рік дії режиму фільтрації в'їхати намагалися 107 тисяч громадян України.
Тобто, згідно з новою інформацією, з жовтня 2024 року до квітня 2025 року (тобто приблизно за півроку) кількість охочих потрапити до РФ українців становила лише 30 тисяч. Якщо перевести в річний вимір — це 60 тисяч.
При цьому, за відгуками людей, які проходили фільтрацію, реальний відсоток тих, хто отримав відмову, набагато вищий, ніж названі офіційно Росією цифри в 22%.
У зв'язку з цим кількість українців, які бажають спробувати заїхати до РФ, стає дедалі меншою.
Більшість тих, хто намагається в'їхати — це люди, які до війни проживали на нині захоплених росіянами територіях України і які зараз намагаються повернутися додому. Фільтрація для значної частини з них робить цей процес неможливим. Тому багато хто в РФ (у тому числі й відомі Z-блогери) виступають за відміну фільтрації в такій жорсткій формі, оскільки вона, на їхню думку, дискредитує політику РФ щодо населення захоплених територій та щодо українців взагалі.
Водночас, їм опонують паблики, пов'язані з російськими спецслужбами, які наполягають на продовженні фільтрації. А після вбивства генерала Москалика під Москвою, в якому звинувачують вихідця з України Гната Кузіна, в РФ заговорили про посилення контролю за українськими громадянами.
Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» докладно розповідали про те, як відбувається фільтрація українців у московському аеропорту Шереметьєво та чому їм не дозволяють виїхати на окуповані Росією території України.
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