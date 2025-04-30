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ЗС РФ полюють на українські дрони за допомогою FPV та КАБів

30 квітня 2025, 15:51

ЗС РФ полюють на українські дрони за допомогою FPV та КАБів

Авіація РФ активно працює по прифронтових районах, КАБи скидаються цілий день, повідомляє телеграм-канал «Говорять Снайпер+».

На цій ділянці фронту основна мета російських літаків - придушення районів, де діє українська «молодша авіація» — FPV-дрони.

За даними джерела, росіяни застосовують окремі екіпажі БпЛА, оснащені камерами GoPro. Ці дрони на низькій висоті методично облітають вулиці населених пунктів і передають відео в підрозділи для аналізу та виявлення українських позицій.

Зазначається, що звук FPV-дронів психологічно тисне на бійців, позбавляючи їх бажання виходити з укриттів і намагатися збивати апарати.

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