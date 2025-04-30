Росія «шахедами» атакувала місто Південне під Харковом: постраждали понад 10 людей, серед них діти та підлітки

Наслідки атаки «шахедів» на Південне. Фото: Харківська обласна прокуратура

30 квітня близько 06:30 російська армія шістьма ударними БПЛА «Шахед» атакувала місто Південне Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Після ударів виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирна двоповерхівка, п'ять приватних будинків та шість автомобілів.



Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них п'ять дівчаток віком від 1 до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років.

Нагадаємо, що вранці 30 квітня росіяни «шахедами» завдали ударів по шахті у місті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого є поранений.