Росія нарощує штурми після «перемир'я» — DeepState

Росія збільшила інтенсивність штурмових дій на фронті. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
На графіку червоне — штурмові дії за добу, а блакитна медіана за останні 5 днів. Фото: DeepState
Після так званого «перемир'я» ворог активізувався практично на всіх напрямках. Найзапекліші бої фіксуються на Покровському (34,3% усіх атак), Курському (13,8%), Лиманському (12,9%) і Торецькому (11,8%) напрямках.
«Це наочно демонструє реальне "прагнення до миру" з боку противника», - зазначають аналітики.
Попри брак техніки, Росія дедалі частіше використовує піхотні атаки, а також мотоцикли, баггі та квадроцикли, замість бронетехніки, частота застосування якої знижується.
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