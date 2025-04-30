Росія нарощує штурми після «перемир'я» — DeepState

Розбита техніка РФ. Фото: кадр із відео

Росія збільшила інтенсивність штурмових дій на фронті. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

На графіку червоне — штурмові дії за добу, а блакитна медіана за останні 5 днів. Фото: DeepState

Після так званого «перемир'я» ворог активізувався практично на всіх напрямках. Найзапекліші бої фіксуються на Покровському (34,3% усіх атак), Курському (13,8%), Лиманському (12,9%) і Торецькому (11,8%) напрямках.



«Це наочно демонструє реальне "прагнення до миру" з боку противника», - зазначають аналітики.



Попри брак техніки, Росія дедалі частіше використовує піхотні атаки, а також мотоцикли, баггі та квадроцикли, замість бронетехніки, частота застосування якої знижується.