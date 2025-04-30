Військовим, які самовільно залишили частину, дозволили повернутися до 30 серпня без кримінальної відповідальності

Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частину чи дезертували. Тепер вони мають час до 30 серпня 2025 року. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк («Голос»).



«Рада підтримала №13177 — врегулювання окремих питань щодо військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. За фактом продовжили термін добровільного повернення до 30 серпня 2025 року», — написав він у своєму Telegram-каналі.



Законопроєкт загалом підтримали 282 народні депутати.



Згідно з документом, якщо військові добровільно повернуться до служби, їхній термін відсутності не буде зарахований на вислугу років, і на цей період вони не отримають виплат, забезпечення та пільг. При цьому їхня служба формально не вважається припиненою.



Також передбачено, що такі військовослужбовці можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти них відкрито кримінальне провадження.



Як додав депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»), парламент ухвалив, щоб закон невідкладно підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та передав на підпис президенту.

Проблема СЗЧ в Україні не нова, але особливої дискусії вона набула після відвертої розповіді Сергія Гнезділова. Це український військовий, який у 2019 році пішов добровольцем до лав ЗСУ. Воював він у тому числі в Пісках та Бахмуті Донецької області. 21 вересня Гнезділов повідомив у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він вирішив привернути увагу до необхідності встановлення термінів служби для мобілізованих. Через декілька днів після публічного зізнання щодо Сергія Гнезділова призначили службове розслідування, а потім відкрили кримінальне провадження про дезертирство. Понад два місяці Гнезділов перебував під вартою, наприкінці січня його звільнили. Але його історія — одна із тисяч.



Дві історії таких військових — у матеріалі «Новини Донбасу».