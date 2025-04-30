«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів

Лісова пожежа в окупованій Луганській області. Фото: МНС Росії

З початку 2025 року зареєстрували 735 ландшафтних пожеж в окупованій Луганській області. Про це стало відомо з повідомлення так званого «МНС по ЛНР».



Вогонь знищив понад 1600 гектарів. З 11 квітня розпочався пожежонебезпечний сезон у регіоні.



Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що пожежі завдали значної шкоди екосистемам Сватівщини, Старобільщини та Сорокиного.



«Російське МНС вже з першими викликами пожежонебезпечного періоду продемонструвало свою неспроможність», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що Росія може забрати в українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях.