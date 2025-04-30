У Єврокомісії відреагували на вбивство журналістки Рощиної у російському полоні

Прессекретар Європейської комісії Аніта Хіппер. Скріншот відео

Прессекретар Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що вбивство журналістки Вікторії Рощиної, тіло якої було передано українській стороні зі слідами тортур, є ще одним свідченням нелюдської жорстокості російських загарбників стосовно українців, життя та свобода яких на тимчасово окупованих територіях України завжди залишаються під загрозою. Про це вона сказала під час брифінгу у Брюсселі 30 квітня, передає Укрінформ.

«Росія не втрачає жодної можливості продемонструвати свою невимовну жорстокість по відношенню до українців, вбиваючи та застосовуючи тортури, як це було у випадку з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яка була не тільки жорстоко вбита, але також зазнала тортур перед цим. Це чітко показує, що життя під російською окупацією не є для українців безпечним варіантом. Ця журналістка та її мужність завжди залишаться в пам'яті. Ми зробимо все можливе, що в наших силах, щоб забезпечити відповідальність Росії за всі ці скоєні військові злочини та звірства», — зазначила Хіппер.

Нагадаємо, у рамках нещодавньої репатріації наприкінці лютого 2025 року тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули до України. За допомогою ДНК-експертизи ідентифікували особу журналістки. Згідно з результатами розслідування Forbidden Stories, журналістка зазнала тортур, а її тіло повернули з ознаками розтину і без низки внутрішніх органів.

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані території.