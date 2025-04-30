Глава МЗС заявив про готовність України до довгострокового припинення вогню: слово за РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Якщо Росія готова до 60- або 90- денного припинення вогню, то Україна також готова. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, але лише за умови, що Росія готова до складного шляху до миру, а не лише до «мирного популізму» чи короткочасного припинення вогню заради параду 9 травня.

«Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що Росія справді готова до важкого шляху до миру <…> Коли замовчать гармати, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир», — написав Сибіга у соціальній мережі Х (Twitter).

«Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню терміном не менше 30 днів. Якщо Росія готова до 60- чи 90-денного припинення вогню, то й ми готові», — зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що пропозиція «травневого перемир'я», яку озвучив глава Кремля Володимир Путін – це нібито початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов. Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який дав пресконференцію за підсумками саміту глав МЗС країн БРІКС. За його словами, «перемир'я» у цій ситуації розглядається як попередня умова.