«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині затримали голову окупаційної адміністрації Віталія Гуру. Про це повідомляють проросійські медіа. За інформацією пропагандистського пабліка Mash на Донбасі, «під час затримання чиновник уже не посміхався і навіть чинив опір».



«Тепер, окрім звільнення та справи про осквернення символів військової слави, йому загрожує арешт», — пише паблік у Телеграмі.



Йдеться про «чиновника ДНР», який «прославився» у мережі привітанням місцевих жителів 9 травня, але розпочав відео з жартів.



«Де бабло?», — зі сміхом та лайкою висловився Гура на «злитому» відео.



Гура раніше заочно отримав кілька підозр від СБУ.

У 2023 році і раніше повідомлялося, що на Гуру робили замахи.