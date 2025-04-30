Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації

30 квітня 2025, 17:50

«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації

«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині затримали голову окупаційної адміністрації Віталія Гуру. Про це повідомляють проросійські медіа. За інформацією пропагандистського пабліка Mash на Донбасі, «під час затримання чиновник уже не посміхався і навіть чинив опір».

«Тепер, окрім звільнення та справи про осквернення символів військової слави, йому загрожує арешт», — пише паблік у Телеграмі.

Йдеться про «чиновника ДНР», який «прославився» у мережі привітанням місцевих жителів 9 травня, але розпочав відео з жартів.

«Де бабло?», — зі сміхом та лайкою висловився Гура на «злитому» відео.

Гура раніше заочно отримав кілька підозр від СБУ.

У 2023 році і раніше повідомлялося, що на Гуру робили замахи.

ТЕГИ

Люди
Віталій Гура
Місця
Нова Каховка

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
08:02
Росіяни захопили Суху Балку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росія посилює тиск під Торецьком. Масова атака «Шахедів» на Харків
19:09
Росія може забрати у українців понад 250 000 об'єктів нерухомості на окупованих територіях
16:29
Міністерство розвитку змінило дати ведення бойових дій у Маріуполі
11:09
Жителів Херсонщини на ТОТ заманюють на службу в армію РФ
08:56
Під виглядом «культурних поїздок» загарбники планують вивезти понад 3000 українських дітей — ЦНС
21:19
В окупованому Маріуполі зривають російські прапори
10:35
Кремль готує фальшиві вибори на ТОТ України під виглядом «перемоги»
08:19
Росіяни захопили ще одне селище біля Покровська Донецької області — DeepState
15:50
На блокпостах Луганщини відтепер перевіряють завантажені на телефон файли
14:52
У Горлівці стався обстріл: одна людина загинула, є поранені
08:22
Партизани спалили трансформаторну шафу на залізниці на окупованій Луганщині
16:51
«Допоможіть. Збудуйте нам будинок»: жителі Маріуполя знову звернулися до окупаційної влади
23:33
Головне за день: Мирний план від України та ЄС. Росіяни окупували Калинове на Донеччині
22:32
Окупаційна влада Маріуполя визнала «безхазяйними» ще 446 квартир і будинків
16:30
Російські військові на смерть задавили цивільного в Новоазовську
14:53
Поблизу Кремля: Росія внесла окуповані Маріуполь та Мелітополь до переліку «Міст військової слави»
усі новини
18:25
На Донеччині залишаються майже 200 дітей у зоні активних бойових дій
18:07
Глава МЗС заявив про готовність України до довгострокового припинення вогню: слово за РФ
17:50
«Де бабло?» на фоні пам'ятника: у Новій Каховці затримали голову окупаційної адміністрації
17:42
У Єврокомісії відреагували на вбивство журналістки Рощиної у російському полоні
17:08
Удар по приватному сектору Слов'янська: патрульні показали кадри після обстрілу
17:08
«Значна шкода»: на окупованій Луганщині з початку року ландшафтні пожежі знищили понад 1500 гектарів
16:52
Кількість охочих заїхати до Росії через аеропорт Шереметьево українців різко скоротилася за останні півроку
16:36
Військовим, які самовільно залишили частину, дозволили повернутися до 30 серпня без кримінальної відповідальності
16:30
Росія нарощує штурми після «перемир'я» — DeepState
16:20
Росія «шахедами» атакувала місто Південне під Харковом: постраждали понад 10 людей, серед них діти та підлітки
16:06
МіГ-29 ЗСУ вдарив по військах РФ
15:51
ЗС РФ полюють на українські дрони за допомогою FPV та КАБів
15:38
Наказали розстріляти та відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ на Донеччині: СБУ ідентифікувала військових РФ
15:15
Україна готова підписати зі США угоду щодо ресурсів
15:07
Дрони атакували позиції російської ППО в окупованому Криму: пошкоджений ЗРК С-400
14:10
У Києві росіянин задушив дівчину у фотостудії
13:48
Українські дрони знищують окупантів під Солоним
13:25
Трьох людей затримано в Росії за звинуваченням у підготовці теракту за завданням України: вони підірвали бомбу під час її збирання
13:19
Російський військовий завод у Володимирській області атакували дрони СБУ: уражені дві будівлі
12:48
У Маріуполі зникають автобуси — транспорт забирають військові
усі новини
ВІДЕО
Удар по приватному сектору Слов'янська: патрульні показали кадри після обстрілу Удар по приватному сектору Слов'янська: патрульні показали кадри після обстрілу
30 квітня, 17:08
Значно знизилася кількість українців, які намагаються в'їхати в Росію через московський аеропорт Шереметьево. Фото: РТВ Кількість охочих заїхати до Росії через аеропорт Шереметьево українців різко скоротилася за останні півроку
30 квітня, 16:52
Страчений український військовий поблизу Старомайорського на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура Наказали розстріляти та відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ на Донеччині: СБУ ідентифікувала військових РФ
30 квітня, 15:38
Громадянин РФ задушив дівчину в Києві. Фото: Нацполіція У Києві росіянин задушив дівчину у фотостудії
30 квітня, 14:10
Обвинувачених у підготовці теракту за завданням України затримано в російському Ханти-Мансійську. Фото: Baza Трьох людей затримано в Росії за звинуваченням у підготовці теракту за завданням України: вони підірвали бомбу під час її збирання
30 квітня, 13:25
Пожежа на Муромському приладобудівному заводі у Володимирській області РФ. Фото: соцмережі Російський військовий завод у Володимирській області атакували дрони СБУ: уражені дві будівлі
30 квітня, 13:19
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір