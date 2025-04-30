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На Донеччині залишаються майже 200 дітей у зоні активних бойових дій

30 квітня 2025, 18:25

На Донеччині залишаються майже 200 дітей у зоні активних бойових дій

На Донеччині залишаються майже 200 дітей у зоні активних бойових дій

На кінець квітня на підконтрольній українській владі території Донецької області проживає понад 280 тисяч мирних жителів, у тому числі понад 21 тисяча дітей. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, у громадах, визнаних зонами активних бойових дій, залишаються близько 28 тисяч осіб. Серед них — 193 дитини, які продовжують жити у Лиманській та Торецькій громадах.

Крім того, у вісьмох населених пунктах, де діє режим примусової евакуації сімей з дітьми, залишаються 166 неповнолітніх. Зокрема, у селищі Новоселівка Лиманської громади залишаються 9 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади — троє. У населених пунктах Добропільської громади знаходяться 154 дитини, яких планують евакуювати разом із сім'ями.

Раніше ми писали, що зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено. На початку квітня повідомлялося, що у дев'яти населених пунктах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишалося 254 дитини.

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