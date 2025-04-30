В Україні щонайменше 300 засуджених колабораціоністів очікують виїзду до РФ з обміну

На сайті державного проєкту «Хочу до своїх» опубліковано профілі 300 засуджених колабораціоністів, які виявили бажання виїхати до Росії — за умови повернення українців, які тримають у російському полоні.



Кожен профіль супроводжується таймером, який показує, скільки часу засуджений чекає виряджання до РФ.



«Російська влада поінформована про наміри всіх трьохсот українських зрадників. Проте Москва не поспішає їх забирати. Опинившись за ґратами, вони більше не цікаві Росії — окрім як матеріал для пропаганди та фейків», — йдеться у повідомленні проєкту.



Серед тих, хто чекає найменше, — Олексій Левін, який співпрацював із окупантами у рідному місті. Його таймер показує 22 дні. Рекорд очікування у Анатолія Ільїна, який передавав військам РФ координати ЗСУ — він чекає вже 1 рік та 18 днів.



Один засуджений уже скористався можливістю виїзду до РФ в обмін на повернення українських громадян. П'ятеро відмовилися від співпраці з РФ завдяки участі у проєкті. Також отримана інформація допомагає перевірці 35 потенційних колаборантів. Ще 20 громадян подали заявки на виїзд до Росії через форму на сайті. Наразі їх звернення розглядаються секретаріатом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.



За даними проєкту, користувачі сайту hochuksvoim.com переглянули понад 740 тисяч сторінок із профілями колабораціоністів.

Раніше Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він зізнався, що не хоче повертатися до Росії, а вважав за краще повернутися до Китаю.

Взимку минулого року 76 засуджених громадян України з Донеччини подали заяви на участь в обміні полоненими з передачею їх до РФ.

Влітку минулого року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та Службою безпеки України презентував спільний проєкт «Хочу до своїх». Його позиціонують як механізм повернення цивільних українців із російської неволі, однак правозахисники зазначають, що практика обміну цивільних людей суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Звільнення цивільних осіб, незаконно позбавлених волі внаслідок російської збройної агресії, має відбуватися без будь-яких умов.



Правозахисники побоюються, що така ініціатива в перспективі може призвести до зростання порушень прав людини на окупованих територіях.